Uyuşturucu Maddeler Listesine 25 Kimyasal Madde Daha Eklendi

»Ana Sayfa»Sağlık
12.01.2017 11:01
Uyuşturucu Maddeler Listesine 25 Kimyasal Madde Daha Eklendi
Bakanlar Kurulu kararıyla 25 kimyasal madde daha "uyuşturucu" kapsamına dahil edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle 25 kimyasal madde, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutuldu.

"Adinazolam, Deracyn, Adinazolamun, Diphenidine, Pyrazolam, Flubromazepam, Diclazepam, Meclonazepam, NPDPA, MTTA, Modafiendz, Acryloylfentanyl" uyuşturucu listesine konulan maddeler arasında yer alıyor.

 

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