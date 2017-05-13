Uykusuzluk Obezite Nedeni

Çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri olan obezite ile mücadelede önemli bir bulgu ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan araştırma, normalden az uyumanın insanların hormonlarını etkilediğini ve kişinin kendisini daha aç hissettiğini ortaya çıkardı.

"AZ UYUMAK İŞTAHI AÇIYOR, İNSANDA DOYMA HİSSİNİ ENGELLİYOR"

İngiltere'deki londra "kings college" araştırmacıları, "az uyumak iştahı açıyor,, insanda doyma hissini engelliyor" ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırma geceleri 7 saatten az uyuyan insanlazın obez ve tip 2 diyabet hastası olma ihtimallerinin arttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, az uyumanın iştah hormonlarını etkilediğini ve tokluk hissini engellediğini söylüyor.

Gece uyanık kalan insanların salgıladığı stres hormonlarının, sonraki günkü kan şekerini etkilediği ifade ediliyor. Bu kişilerde kan şekeri normalin altına düşüyor.

Tatlı şeyler yemek isteyen bu insanların kan şekeri aniden yükseliyor. Uykusuz kalan insanların kan şekeri oranlarının diyabet hastalarınınki kadar yükseldiği görülmüş.

Doktorlar az uyuyan bir kişinin, normalden yüzde 20 daha fazla gıda tükettiğini söylüyor. Bu kaloriler vücutta birikerek kilo alınmasına yol açıyor. Hormon dengesinin düzelmesi içinse birkaç gece iyi uyumak gerekiyor.

Uykunun çocukların gelişimi için önemine vurgu yapan doktorlar, doktorlar teknoloji ve internet sebebiyle giderek daha az uyuyan insanlığın obezleştiğini söylüyor.