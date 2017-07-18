Uydu Görüntüleriyle Musul’daki Büyük Yıkım!

Musul Operasyonu’nda şehrin batı yakasına yönelik saldırıların daha şiddetli geçeceği ABD kaynaklarınca ifade edilmişti.

Çatışmalar ABD’nin açıkladığı şekilde, çok şiddetli bir biçimde gerçekleşti. Özellikle Eski Musul semti, daha sık bir yerleşim bölgesi olduğu için çatışmalar bu bölgede daha da yıkıcı bir boyuta ulaştı.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bölgeye düzenlediği ağır hava saldırıları kentte meydana gelen büyük yıkımın en büyük sebebi olarak gösteriliyor.

Yıkım Uydudan Görüntülendi

Eski Musul semtinde meydana gelen büyük ve dehşet verici yıkım uydudan görüntülendi. Görüntüler incelendiğinde, kentte meydana gelen yıkımın ne boyutta olduğu daha iyi anlaşılıyor.

DigitalGlobe’dan alınan görüntüler, kentin IŞİD kontrolünde olduğu Kasım 2015 ile Musul Operasyonu’nun sona erdiği Temmuz 2017 tarihlerinde kaydedilmiş.



Kasım 2015



Temmuz 2017



Kasım 2015



Temmuz 2017



Kasım 2015



Temmuz 2017



Kasım 2015



Temmuz 2017



Kasım 2015



Temmuz 2017

Kaynak: Mepa News