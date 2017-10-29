Utanmak Ne Kelime Bir de Hesap Soruyorlar!

HAKSÖZ HABER

“İçinden geçtiğimiz kritik dönemler gazetecileri” beklendiği üzere hukuksuzluğa kılıf aramayı sürdürüyor. Egolarının herhangi bir şekilde özeleştiri yapmaya imkan vermediği bu tipler, yetmezmiş gibi artık fos çıkan tutumlarını gözden geçirmeye çağıranları suçluyorlar. Aşağıda bu tutuma tipik bir örnek olarak Yeni Şafak’ta bugün Hasan Öztürk’ün yazdıklarını okuyabilirsiniz. Okuyun ve kendinize sorun, bu cümlelerde hak ve adalet adına bir şey görebiliyor musunuz?

Dünün operasyon gazetecileri bugün cart curt ediyor / Hasan Öztürk

İki kör baklava yiyorlarmış. Biri diğerine şöyle seslenmiş, “Birader çifter çifter mi götürüyorsun?” Karşısındaki cevap vermiş, “Nerden biliyorsun?”

Bizimkisi devam etmiş, “Başımdan pay biçiyorum!”

Karşısındakini kendisi gibi zannedenler Büyükada davasında mahkemenin verdiği tahliyelerlerden sonra adeta zil çalıp oynuyorlar. Oynasınlar haklarıdır. Durdukları yeri gösterir.

Ama bir şey daha yapıyorlar. Tahliye kararı üzerinden birileriyle hesaplaşmaya çalışıyorlar.

Yazılarının sonuna da “Büyükada davası sanıklarına ve yakınlarına geçmiş olsun” diyorum diye bitiriyorlar!

Sadece şu kadarını söyleyeyim: Dünün operasyon gazetecileri, bugünün olup bitenini yorumlarken geçmişlerindeki alışkanlıklar yüzünden herkesi kendileri gibi sanıyorlar.

Bir zamanlar la yüsellerdi. Bir zamanlar duayen gazetecilerdi. Bir zamanlar mizan onlardı. Onlar ne derse doğruydu, onlar neye işaret ederse o olurdu. Oysa nice iftiraları, nice asparagasları, nice çirşeflikleri arşivlerde duruyor.

Sicillerini unutmuş gibi yapıyorlar. Oysa sicilleri o kadar kabarık ki!

Size geçmişinizdekiler yeter. Öte gidin hele..!