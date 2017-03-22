Usulsüzlük Yapmakla Suçlanan Fransa İçişleri Bakanı İstifa Etti

»Ana Sayfa»Dünya
22.03.2017 07:51
Usulsüzlük Yapmakla Suçlanan Fransa İçişleri Bakanı İstifa Etti
Genç kızlarını danışmanı olarak çalıştırıp usulsüzlük yapmakla suçlanan ve hakkında inceleme başlatılan Fransa İçişleri Bakanı Le Roux görevinden istifa etti.

Hakkında, 14 ve 16 yaşındaki iki kızını danışman olarak çalıştırıp usulsüzlük yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatılan Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, Le Roux, Paris’te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı François Hollande’e istifasını sunduğunu belirtti.

Başbakan Bernard Cazeneuve ile birlikte Elysee Sarayı’na çıkarak Cumhurbaşkanı Hollande ile görüştüğünü ve istifasını sunduğunu aktaran Le Roux, “Böylelikle dürüstlüğümü, gerçeğe olan sadakatimi ve her zaman savunduğum cumhuriyet değerlerine bağlılığımı ifade etmemi sağladı.” dedi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, hakkındaki iddialar sonrası açılan soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve gerçeğin ortaya çıkarılmasına destek olmak amacıyla istifasını sunmuştur.” ifadesini yer verildi.

Açıklamada, Le Roux’nun yerine İçişleri Bakanlığı görevine Matthias Fekl’in getirildiği belirtildi.

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