Üsküp’te 5 Avro İçin Günde 10 Saat Araba Çekiyor!

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04.01.2017 12:43
Üsküp’te 5 Avro İçin Günde 10 Saat Araba Çekiyor!
Üsküp’te hamallar soğuk kış günlerinde evlerine ekmek götürebilmek için el arabalarıyla Üsküp sokaklarını arşınlıyor.

Soğuk kış günlerinde evlerine ekmek götürebilmek için el arabalarıyla Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün sokaklarını arşınlayan hamallar, ekmeklerini adeta taştan çıkarıyor.

Günün büyük bir bölümünü Üsküp’ün Eski Türk Çarşısı’nda geçiren hamallar, ihtiyacı olan esnaf ve halkın yardımına yetişiyor.

Demir iskelet ve tahtadan el arabaları ile sabahın erken saatlerinde Eski Türk Çarşısı’nın girişinde sıralanan her yaştan hamallar, akşam ailelerine ekmek götürebilmek için uygun bir ücret karşılığında yük taşıyor.

Yıllardır bu işle geçimlerini sağlayan hamallar, kazançlarının eskiye nazaran azaldığını söylese de yine de en fazla Eski Türk Çarşısı’nda iş bulabildiklerini anlattı.

“Günde 300 ila 400 Denar Kazanabiliyorum”

18 yıldır hamallık yapan 56 yaşındaki Zekir Loki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 avroya satın aldığı el arabasıyla günde 10 saat çalışarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

El arabasına “hayatım” diyen Loki, ailesindeki tek çalışan olduğunu belirterek, “Bu arabayla demirden mallara kadar birçok şey taşıyorum. Günde 300 ila 400 denar (5 ila 7 avro) kazanabiliyorum. Eski otobüs istasyonu buradayken daha fazla kazanıyorduk. Çarşıdaki esnafa ve vatandaşlara hizmet ediyorduk.” diye konuştu.

Arabasına Gözü Gibi Bakıyor

“Gözü gibi baktığı” arabasının çoğu zaman çarşının taşlı yolları nedeniyle tekerleklerinin bozulduğunu anlatan Loki, kendisini ve ailesini ayakta tutan tek şeyin arabası olduğunu vurguladı.

Loki, “Daha önce fiziksel işlerde çalışıyordum. O iş bitti ve bu arabayı almaya karar verdim. Bununla bir lokma ekmek kazanıyoruz. Çocuklarımın çalışacağı bir yer yok. Ben de mecburen bir şeyler yapmalıyım. Tüm vücudum ağrıyor. 18 yıldır bu arabayla çalışıyorum. Başka çarem de yok.” ifadesini kullandı.

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