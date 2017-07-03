Uşak Üniversitesinde 9 Akademisyen Açığa Alındı

Uşak Üniversitesinde 9 akademisyenin açığa alındığı bildirildi.

Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen idari soruşturma kapsamında aralarında doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu toplam 9 akademisyenin açığa alındığını söyledi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü aktaran Dalkıran, açığa alınma kararının akademisyenlere tebliğ edildiğini kaydetti.