Uşak Üniversitesinde 9 Akademisyen Açığa Alındı
Uşak Üniversitesinde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 akademisyen görevlerinden uzaklaştırıldı.
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Uşak Üniversitesinde 9 akademisyenin açığa alındığı bildirildi.
Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen idari soruşturma kapsamında aralarında doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu toplam 9 akademisyenin açığa alındığını söyledi.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü aktaran Dalkıran, açığa alınma kararının akademisyenlere tebliğ edildiğini kaydetti.
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