Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik Tutuklandı

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31.12.2016 09:40
Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik Tutuklandı
Uşak’ta Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in de bulunduğu 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA’da yer alan habere göre, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Uşak Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Sait Çelik, yurt çalışanı Mustafa Ç, OHAL kapsamında kapatılan UFTADE Derneği Başkanı Muhammet K. ile üniversitede şoför olarak görev yapan Oğuz C. “terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla tutuklandı, akademisyen K.G. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden akademisyenler A.K, N.Ş, U.Y. ile avukat H.D. ise savcılık tarafından adlî kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uşak’ta 22 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, bazı akademisyenler ile 1 avukatın da yer aldığı 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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