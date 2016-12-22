Uşak Üniversitesi Rektörü Sait Çelik Gözaltına Alındı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelik’in de aralarında bulunduğu 8 kişi Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gülen örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in de yer aldığı 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında bir kişinin arandığı öğrenildi.

Uşak Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.