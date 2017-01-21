Uşak Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 19 Tutuklama
Uşak merkezli 18 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
AA’da yer alan habere göre, şüphelilerden 19’u, “terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütüne yardım” suçlamasıyla cezaevine gönderildi, 6’sı ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak merkezli 18 ilde 12 Ocak’ta düzenlenen operasyonda gözaltına şüphelilerin “örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadında görev aldıkları”, bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddia edilmişti.
Etiketler: uşak, fetö, gülen örgütü, tutuklama
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Uşak Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 19 TutuklamaUşak merkezli 18 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı.
Hücre Evde 4 Bordo Bereli15 Temmuz darbe girişimine katılan 4 bordo bereli, FETÖ’nün Beypazarı eyaletinin imamıyla birlikte aynı evde yakalandı. İzini kaybettiren ve kalkışma gecesinden beri aranan askerlerden biri, Özel Kuvvetler’de Semih Terzi’yi karşılayan Ali Kapucu.
FETÖ Davasında 5 Eski Subaya Ağırlaştırılmış MüebbetAdana'da FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davada, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen İl Jandarma Bölge Komutanlığında görevli 5 eski subay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Gaziantep Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 37 Polis Gözaltına AlındıGaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 37 polis gözaltına alındı.
8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Gözaltına Alındı8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D. FETÖ kapsamında gözaltına alındı.
RÖPORTAJ
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Gaziosmanpaşa Özgür-Der’de “Emanet” Kavramı İşlendi
- “ABD’nin Büyükelçiliği Kudüs’e Taşıma Kararı Savaş İlanıdır!”
- Anayasa Değişikliği Oylama Süreci Bitti; Son Kararı Halk Verecek
- İşgalci Rusya, Suriye'deki Deniz Üssünü Genişletiyor
- FETÖ Davasında 5 Eski Subaya Ağırlaştırılmış Müebbet
- UNESCO Halep’te İncelemelerde Bulundu
- Anayasa Değişikliğinin 14, 15, 16 ve 17. Maddeleri Kabul Edildi
- Trump Karşıtı Gösterilerde 224 Kişi Gözaltına Alındı
- Hücre Evde 4 Bordo Bereli
- Uşak Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 19 Tutuklama
- “Cemaat Olma Sorumluluğumuz”
- Yaraları Sarılsa da Acısı Hafiflemiyor!
- UNESCO Halep’te İncelemelerde Bulundu
- ABD, Batı Halep’te Direnişçileri Hedef Aldı!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Esed'in Muhibbi Hüsnü Mahalli'ye Tahliye Kararı
- “İslam Ülkeleri Ekonomi Alanında İslami Değil”
- Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesine Gideceğiz Açıklaması
- Şam’ın Fethi Cephesi: Yolumuza Devam Ediyoruz
- Mehmet Şimşek’in Esed’li Çözüme Dair Çelişkili Sözleri
- Gambiya'da Askeri Müdahale Başlattılar!
- Mülteciler Sırbistan'da Ölüme Terkedildi
- AP Röportörü Piri, Meclis’te Vandallığa Soyunan Meslektaşlarına Destek Çıktı!
- 27 Mayıs Darbesi CIA Belgelerinde: CHP Biliyordu
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim