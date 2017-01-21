Uşak Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 19 Tutuklama

Uşak merkezli 18 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

AA’da yer alan habere göre, şüphelilerden 19’u, “terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütüne yardım” suçlamasıyla cezaevine gönderildi, 6’sı ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak merkezli 18 ilde 12 Ocak’ta düzenlenen operasyonda gözaltına şüphelilerin “örgütün mahrem yapı ve ideolojik kanadında görev aldıkları”, bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddia edilmişti.