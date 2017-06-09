Ürdünlüler: Hükümet Katar'ı Değil İsrail'i Boykot Etsin
Ürdünlüler, salı gecesi Ürdün hükümetinin Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararını sosyal medya üzerinden protesto ederken, hükümetin esas İsrail'i boykot etmesi gerektiğine dikkat çektiler.
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HAKSÖZ-HABER
Aktivistler Doha'ya olan sempatilerini ifade etmek için "Ürdün ile Katar arasında dayanışma" sözlerini yayınladılar.
Saja adlı bir aktivist, "Ürdün'ün Körfez'deki krizi çözmek için arabulucu rol oynayacağını umduk ancak hükümet bizi gerginliğe dahil etti," derken "Hükümetin asıl İsrail ile ilişkileri azaltması gerektiğini" ifade etti.
Aktivist "Gazze karanlığa boğulduğunda, Katar bunu kurtarmak için bağışta bulundu" dedi.
Middle East Monitor'den çevrilmiştir
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