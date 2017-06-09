Ürdünlüler: Hükümet Katar'ı Değil İsrail'i Boykot Etsin

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Aktivistler Doha'ya olan sempatilerini ifade etmek için "Ürdün ile Katar arasında dayanışma" sözlerini yayınladılar.

Saja adlı bir aktivist, "Ürdün'ün Körfez'deki krizi çözmek için arabulucu rol oynayacağını umduk ancak hükümet bizi gerginliğe dahil etti," derken "Hükümetin asıl İsrail ile ilişkileri azaltması gerektiğini" ifade etti.

Aktivist "Gazze karanlığa boğulduğunda, Katar bunu kurtarmak için bağışta bulundu" dedi.

Middle East Monitor'den çevrilmiştir