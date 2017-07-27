Ürdün'den İsrail Hamlesi

Sky News Arabia'nın haberine göre Ürdünlü yetkililer, iki Ürdün vatandaşının katili İsrailli güvenlik görevlisinin yargılanması bitmeden İsrail'in büyükelçisinin ve çalışanlarının ülkeye alınmayacağını açıkladı.

İKİ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İsrailli güvenlik görevlisi açtığı ateş sonucunda 17 yaşındaki Muhammed'i ve 58 yaşındaki Beşşar'ı öldürmüştü. İsrailli güvenlik görevlisinin iddiasına göre olay esnasında şahıslardan biri bıçaklı saldırı gerçekleştirecekti.