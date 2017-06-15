Ürdün’de 3 Bakan İstifa Etti

Ürdün hükümeti tarafından yayınlanan Kraliyet Kararnamesi’nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Wajih Azayzeh, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ibrahim Saif, Ulaştırma Bakanı Hussein Al Souob’ın istifasını onaylandığı bildirildi. Ürdün Kralı II. Abdullah istifalara ilişkin, zor koşullar altındaki, alt gelir gruplarını ve orta sınıfı koruma ihtiyacında bulunulması gerektiğini, ve bakanların konuyla ilgili yeterli performans göstermediklerini bildirdi. Kral, ulaşım sektörünün iyileştirilmesine değinerek, sektördeki hizmetlerin bozulması halinde her vatandaşın hayatının olumsuz etkileneceğinden bahsetti.

Öte yandan Kral, hükümeti yenilenebilir enerji üretiminin tabanını genişletmek ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için somut adımlar atmaya çağırırken, 2030 yılı için bugüne kadar enerji sektöründe elde edilen sonuçların ışığında 2018 yılı için uzun vadeli bir strateji geliştirmenin önemini vurguladı ve 2018-2022 ekonomik teşvik planını uygulamak ve buna ayak uydurmak gerektiğini belirtti.