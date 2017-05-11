Ürdün, Suriye Sınırında İnsansız Keşif Uçağı Düşürdü

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, ordudan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün sınırına yaklaşmakta olan insansız keşif uçağının, orduya ait F16 savaş uçağı tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sınıra yaklaşmakta ısrar eden insansız keşif uçağı, angajman kuralları gereği düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.

Düşürülen uçağın incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına götürüldüğü kaydedilirken, kime ait olduğu konusunda bilgi verilmedi.