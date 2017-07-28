Ürdün Kralı İsrailli Görevlinin Yargılanmasını İstedi!

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan İsrail’in Amman Büyükelçiliği binasında işlenen suçla ilgili sorumluluğunu yerine getirmesi talebinde bulundu.” ifadelerine yer verildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Netanyahu’dan suçlunun âdil bir şekilde yargılanmasını talep eden Kral Abdullah’ın, “Suçluların kabul edilmeyecek bir şekilde karşılanması kışkırtıcı bir durum olduğu gibi bölgede istikrarsızlık ve aşırıcılığı da tetikleyecektir.” dediği belirtildi.

Netanyahu, 2 Ürdünlüyü Öldüren İsrailliyi Kabul Etti

Netanyahu, 23 Temmuz’da Amman’daki büyükelçilikte yaşanan olayın ardından Amman Büyükelçisi Einat Şalain ve 2 Ürdünlüyü öldüren güvenlik görevlisini kabul etmişti.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamaya göre de Netanyahu, “Sizi görmek beni mutlu etti. Olayın sona erdiğine sevindim. İyi bir şekilde çalıştınız. Sizi oradan çıkarmamız gerekiyordu. Bu anlık bir meseleydi ve bunun kısa bir sürede gerçekleştiğine sevindim. Sizler İsrail devletini temsil ediyorsunuz. İsrail devleti bunu hiçbir zaman unutmaz.” ifadelerini kullanmıştı.

İşgalci İsrail’in hükümet sözcüsü Ofir Gendelman, olayın yaşanmasından iki gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün’ün başkenti Amman’da görevli İsrail Büyükelçisi Şalain ve ekibinin ülkelerine döndüklerini duyurmuştu.

Ürdün’den Olayla İlgili Açıklama

Ürdün’deki Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, olayın İsrailli güvenlik görevlisiyle bir marangoz arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gerçekleştiği ifade edilmişti.

Açıklamada, görevliyle elçilik binasındaki dairesine mobilya monte etmek için gelen 2 Ürdünlü marangozdan birisi arasında, “teslimatın gecikmesi nedeniyle” önce sözlü tartışma yaşandığı belirtilmişti.

Marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olayda bir marangozla o esnada orada bulunan daire sahibinin vurulduğu ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri kaydedilmişti.