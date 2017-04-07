UNRWA, Filistin'de Eğitim Müfredatını Siyonistlere Göre Uyguluyor
Şeyma Merzuk / er-Risale.net
Tarihi Filistin’i arka plana attılar. Onlara göre Kudüs, Filistin’in başkenti değil, bütün dinlerin şehri. 1948 yılında işgal edilen Filistin şehirlerini unutturdular ve Batı Şeria ile Gazze’deki şehirlerle değiştirdiler. “İşgalden, yıkım politikalarından, ırkçı ayrım duvarından ve esirlerden bahsetmeyin.” dediler. Bütün bunlar, yardım kuruluşu UNRWA’nın kendisine bağlı olan okullarda değiştirilmesini istediği konular.
UNRWA’nın Filistin eğitim müfredatında yapmak istediği bu değişiklikler, büyük bir tepkiye neden oldu. Bu değişiklikler, UNRWA’nın iddia ettiği gibi tarafsız olmayıp İsrail işgalinin vizyonları ve politikalarını uyguluyor.
UNRWA içinden bazı kaynaklar, UNRWA'daki Eğitim Bölümünün birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar müfredatta değişiklik yapmaya karar verdiğini ortaya çıkardı. Bu değişiklikler ise Filistinlilerin vazgeçilmez haklarının, kimliğinin ve tarihinin silinmesi anlamına geliyor.
Siyasi değişiklikler
İsmini vermek istemeyen kaynak, UNRWA’nın Amman’daki Genel Başkanlığı, üç temel konuda (Şiddet-cinsiyet-tarafsızlık) Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin müfredatının incelenmesini istediğini, incelemenin ardından müfredatta şiddeti teşvik eden herhangi bir unsura rastlanmadığını belirtti.
Kaynağa göre UNRWA yönetimi, bu sonuçtan memnun kalmadı ve birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar “İslami eğitim, matematik, milli terbiye ve Arap dili derslerindeki bazı konuları değiştirmek için Gazze’ye özel bülten gönderdi.
Elli değişikliği içeren konulara bakıldığında değişikliklerin siyasi olduğu göze çarpıyor. Mesela tarihi Filistin haritası silinmiş, Kudüs başkent olmaktan çıkarılarak sıradan bir şehre dönüştürülmüş, 1948 yılında işgal şehirlerin isimleri 1976 yılında işgal edilen şehirlerin adlarıyla değiştirilmiş, ayrım duvarı, yıkım ve esirler konularına ise hiç değinilmemiş.
UNRWA’dan özel bir kaynağın Hamas’a gönderdiği 65 sayfalık taslakta “Şiddet-cinsiyet-tarafsızlık” açısından konuların ele alındığı ve elli değişikliğin yapıldığı görülüyor. Mesela “Kudüs, Filistin devletinin başkentidir.” cümlesi, “Kudüs, bütün ibrahimi dinler için mukaddes bir şehirdir.” cümlesiyle değiştirilmiş.
UNRWA’nın taslağında Filistin haritası ve kelimesi, müfredattan silinmiş. Bunun yanında Filistin halkının maruz kaldığı bütün zulüm ve haksızlıklar, resimleriyle birlikte kaldırılmış. Bu değişiklikler de “şiddetin azaltılması” maddesi kapsamında yapılmış. “Cinsiyet” maddesi kapsamında da dördüncü sınıfın Arapça kitabında 4. ve 5. sayfalarda sadece erkeklerin bulunduğu bir düğün fotoğrafının, kadın ve erkeklerin bulunduğu bir düğün resmiyle değiştirilmesine karar verilmiş.
Hamas Mülteci İşleri Dairesi Başkanı İsam Advan, daha önce er-Risale’ye yaptığı açıklamada UNRWA’nın müfredatta yaptığı değişikliklerin Filistin Yönetimi ile imzaladığı anlaşmaya aykırı olduğunu belirterek Filistin Yönetimini itiraz etmeye çağırdı. Avdan, UNRWA’nın yaptığı bu değişikliklerin sadece Filistin’deki okulları bağladığını, diğer ülkelerde ise o ülkenin müfredatına uyması gerektiğini ifade etti.
Avdan şöyle konuştu: Filistin haritası ve şehirlerinin müfredattan çıkarılması, mültecilerin çocuklarının Filistin’i ve şehirlerini uzun vadede unutması anlamına geliyor. Bu ise vatanlarını unutmaları demektir.
Er-Risale, konuyla ilgili olarak UNRWA Eğitim Bölümü ile iletişime geçerek konuyla ilgili yorumlarını istedi fakat kimse yorum yapmadı. Aynı şekilde UNRWA sözcüsü Adnan Ebu Hasene ile de iletişime geçildi fakat Ebu Hasene çağrılarımıza cevap vermedi.
Karşı çıkanlar, kovuluyor.
UNRWA yönetiminin yeni planı uygulamayan öğretmenlerin soruşturma geçireceği tehditlerine rağmen, Memurlar Birliği, değişikliklerle ilgili bütün atölye çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.
Birlik, er-Risale’ye yaptığı açıklamada neye mal olursa olsun bu değişikliklerin uygulanmasını engelleyeceklerini belirterek UNRWA yönetiminin İsrail politikalarına boyun eğmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.
Birlik, UNRWA’nın müfredatta değişiklik veya ona müdahale hakkına sahip olmadığını söyledi.
Tarafsızlık İddiası
Yapılan değişiklikler ile Kudüs, Filistin Devleti'nin başkenti değil, sadece üç semavi dinin mukaddes bir şehri olarak gösterilip Kudüs’teki İslam varlığını ortadan kaldırma hedeflenirken Müslümanların Kudüs’e ulaşmalarını engelleyen İsrail askeri kontrol noktalarına ise hiç değinilmemiş.
Gazze Eğitim Bakanlığı Müfredat Bölümü Direktörü Dr. Sümeyye Nahhale, UNRWA’nın müfredatta değişiklik veya ona müdahale hakkına sahip olmadığını ve Filistinli mültecilerin bulunduğu ülkelerde o ülkenin müfredatını uygulamak zorunda olduğunu söyledi.
Dr. Nahhale, değişikliklerin Filistin davasını etkileyen politik imalar taşıdığını ve “işgal, esirler ve Kudüs” gibi kelimelerin silinmesinin UNRWA’nın iddia ettiği tarafsızlıktan uzak olduğunu belirtti.
Dr. Nahhale, müfredatın değiştirilmesinin Filistin nesillerinin yetiştirilmesini olumsuz etkilediğini söyledi. Dr. Nahhale, Gazze’deki Eğitim Bakanlığının yeni müfredatı kabul etmediğini UNRWA’ya bildirdiğini belirterek değişikliklerin kimseyle istişare edilmeden yapıldığını kaydetti.
UNRWA, "geliştirme" adı altında Filistin eğitim müfredatında Filistinli öğrencilerin geleceği için ciddi bir tehdit teşkil eden ve bölgede İsrail ve Amerikan çıkarlarına uygun tehlikeli politikaları geçirmeye çalışıyor.
Ayrıca bu değişiklikler, Filistin toplumunun kültürü ile uyumlu değil ve Filistinli öğrencilerin beyinlerini yıkamayı hedefliyor. Bunun yanında Filistinli nesillerin vatanları ve davaları ile olan irtibatlarını ortadan kaldırmayı ve normalleşme ile mevcut durumu kabul etmelerini amaçlıyor.
Eğitim uzmanı Dr. Davut Hils, UNRWA’nın daha önce de Filistin müfredatına müdahale etmeye kalktığını belirterek şöyle dedi: Çocuklarımızın zihinleri, onların malı değil ve kendi politikalarına göre yetiştirme hakkına sahip değiller. Müfredatın Filistin davasının tarihi ve milli yönleri ile tutarlı olması gerekir. Bu değişikliklerin arkasında İsrail’in baskısı var.
Dr. Hils, müfredatın devletin egemenliğinin sembolü olduğunu ve ona müdahalenin bu egemenliğe müdahale olduğunu belirterek bunun kabul edilemez olduğunu ve özellikle de İsrail baskısından kaynaklandığını vurguladı.
UNRWA, daha önce Ürdün’de 2012 yılında Filistinli mültecilerin okuduğu okullarda sözde Yahudi soykırımının okutulmasına karar vermiş ve Gazze’deki bir okulda da BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un ziyaretinde tarihi Filistin haritasını gizlemişti. Bu da Filistinlilerin tepkisine sebep olmuştu. Bu durum, UNRWA’nın işgalci İsrail’in politikalarına göre hareket ettiğini ortaya koymuştu.
Çeviri: Filistin Sahnesi
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