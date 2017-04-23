“Üniversiteye Giriş Tek Sınav Üzerinden Olmamalı”

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” vesilesiyle okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencileri tek tek selâmlayan ve sınıflarına ilişkin bilgi alan Yılmaz, koltuğunu bir süreliğine Kocatepe Ortaokulu’nda 5’inci sınıf öğrencisi olan İpek Merve Deniz’e devretti.

AA’da yer alan habere göre, Yılmaz, bu kabul sırasında bir öğrencinin üniversiteye girişin tek bir sınava bağlı olmaması gerektiğini söylemesi üzerine “Aynen senin gibi düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi Yekta Bey’e de, ÖSYM Başkanı’mıza da söyleyeceğim. Bakalım, bir çalışma yapsınlar. Birçok sınav... Bu normalde, AK Parti’nin Hükümet Programı’nda da var.” dedi.

“Her Başarının Ardında Eğitim Vardır”

21. yüzyılı, “Türkiye’nin yüzyılı” yapmanın ve Türkiye’yi “çağdaş uygarlık seviyesinin” üzerine çıkarmanın ancak ve ancak eğitimle mümkün olacağına inandıklarını söyleyen Yılmaz, “Eğer Türkiye bugün bir başarıyı yakalamışsa, her başarının ardında eğitim vardır. Bazı şeylerde eksik kalmışsa, hâlâ yol almamız gereken mesafe varsa, o alınması gereken yolu da niçin alamadığımızın sebebi de yine eğitimdedir.” değerlendirmesini yaptı.

Hedeflerinin çok büyük olduğunu belirten Yılmaz, “Çocuklarımıza almış olduğumuz eğitimden çok daha iyi bir eğitimi, çok daha güçlü ve mutlu insanların ülkesini bırakacağız.” dedi.

İşaret Dili Seçmeli Ders Oluyor

Bakan Yılmaz’ın koltuğunu devralan İpek Merve Deniz, anne ve babasının işitme engelli olduğunu belirterek, konuşmasını işaret diline de çevirerek yaptı.

Deniz’in konuşmasının ardından, “İşaret dilini seçmeli ders yapalım.” talimatını veren Yılmaz, bu dersin okutulmasının öğrenciler için ilave bir kazanım olacağını vurguladı.

“Engelliler İçin Destekleyici Mekanizmalar Kurulmalı”

Bakan Yılmaz, daha sonra makamına oturan öğrenciye, eğitimde ne gibi değişiklikler yapmak istediğini sordu.

Deniz, okullarda engelliler için destekleyici mekanizmalar kurulmasını istedi.

Engellilere yönelik asansör ve cihazların yapılması gerektiğine işaret eden Deniz, 2019’un sonuna kadar geçilecek tekli eğitimin her çocuğun hayali olduğunu, kendisinin de ikili eğitim konusunda sıkıntı çektiğini dile getirdi.

Yılmaz, öğrencinin açıklamaları üzerine, her okulu engelsiz hâle getirmek gerektiğini ifade ederek, bu konuda epey yol alındığını ancak hâlâ eksikliklerin bulunduğunu söyledi.

“Sınıflardaki Öğrenci Sayısını 30’un Altına Düşürmeyi Hedefliyoruz”

Tekli eğitime 2019’un sonuna kadar geçileceğini, sınıflardaki öğrenci sayısının 30’un altına düşmesini hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, makamında kabul ettiği öğrencilere tek tek sınıflarındaki öğrenci sayısını sordu. “31, 32, 37, 46” yanıtlarını alan Bakan Yılmaz “Burada 46 rakamında sıkıntı var.” dedi.

Öğrencinin eğitim gördüğü okulun tekli eğitim yaptığını öğrenen Bakan Yılmaz, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da okul ihtiyacının bulunduğunu bildirdi.

Bu yıl Ankara’ya pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Yılmaz, şehre toplam 7 bin 500 derslikten oluşan 212 okul yapılacağını açıkladı.