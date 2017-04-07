Üniversiteliler Çocukların Mutluluğu İçin Yollarda

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07.04.2017 19:53
Üniversiteliler Çocukların Mutluluğu İçin Yollarda
Muş Alparslan üniversitesi Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu köy okulunda okuyan öğrencilere kitap, kırtasiye ve hediyeler dağıtmaya devam ediyor.

Topluktaki gönüllülerin ve Mersin’de okuyan bazı öğrencilerin katkılarıyla bugün Muş Bulanık ilçesinin Erentepe ilkokulunda okuyan yaklaşık iki yüz öğrenciye kitap kırtasiye malzemesi ve çocuklar için ikramlar dağıttı. Etkinliğe katılan topluluk gönüllülerinden Neşe Turşak duygularını şöyle ifade etti:" Çocukların bombalarla kimyasal gazlarla katledildiği bugünlerde en güzel eylemin onların akranlarını mutlu etmek olduğunu, o masum kalplerin her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünerek bugün köyümüzdeki çocuklarımızı ziyaret ettik.  Kalem, silgi, kitap, açacak, şeker ve çikolata gibi Küçük bir hediyeyle onların ne kadar mutlu olabileceklerine şahit olduk. Çocukların mutluluğu dünyanın mutluluğu. O masum bakışlardaki ışıltıyı görebilmek için kilometrelerce yol katetmeye değer. Çocuklarımız; mavi önlükleriyle, sobalı sınıflarıyla, gözlerindeki masum sevgiyle, sevinecekleri ve geleceğimizin umutları…"

Etkinliğe Muş İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Metin Aksu ile Bulanık İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Metin Aral ve Yalçın Tuncel de eşlik etti.

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