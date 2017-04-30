"Üniversiteliler Buluşuyor" Etkinliği Üçüncü Gününde Devam Ediyor

Bir gelenek haline gelen Özgür Üniversiteliler Buluşuyor programının, bu yıl 8incisi düzenledi. Türkiye’nin birçok ilindeki üniversitelerde okuyan öğrencilerin bir araya geldiği program, Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı'nda düzenleniyor.

Etkinliğin üçüncü gününde daha çok sportif faaliyetlerin ağırlıkta olduğu programda futbol,basketbol,voleybol müsabakaları düzenlendi. Ardından programın davetlisi olarak Namazla Diriliş Platformunun öncülerinden Ahmet Bulut bir seminer verdi.

Sunuculuğunu Malatya ilinden katılan Mustafa ÖZDEMİR’in ,Kur’an-ı Kerim tilavetini ise Hüseyin KÖLE’nin yaptığı seminerde konuşması için söz, Ahmet BULUT’a bırakıldı.

‘Namazla Diriliş’ konulu seminerinde BULUT, Müslüman’ların namaz konusunda yaşadığı eksikliklere ve zaaflara değinirken seminerinde ayrıca şu noktalara da değindi;

-Kardeşlerim 10 yıldır Müslümanlara namazı anlatıyorum. Dikkat edin Müslümanlara anlatıyorum dedim. %90’nını Müslümanların teşkil ettiği bir ülkenin %30’u beş vakit namaz kılmakta.

-Peygamberimize risaletinin birinci günü vahiy gelmiş, ikinci günü ise Cebrail (a.s.) ona abdesti ve namazı öğretmiştir ve peygamberimiz namazı bir daha terk etmemiştir.

-Bir Müslümanın namaz kılmamasının 3 nedeni vardır;

1-) Allah ile arası açılmıştır (imanı eskimiştir)

2-) Namaz bilincinde eksiklik vardır

3-) Gerçekten namaz kılmayı bilmeyenler mevcuttur

Namaz Bir Diriliş Eylemidir

İnteraktif bir şekilde sunumunu yapan BULUT, Namaz’ın bir diriliş, bir kıyam ve bir inkılap olduğuna değinip sözlerine şöyle devam etti:

-Namaz bütün tapındıklarımızdan özgürlüğe uçmaktır.

-Namazı aşığın maşuğa kavuşmasıdır.

-Namaz bir varoluştur, kendini bulmaktır, kendin olmaktır.

Nasıl ki bir insan bile bile ölüme götürecek bir işte bulunuyorsa ve bunun adı intihar ise bilinçli olarak namazı bilerek kılmamak ta namazın intiharıdır, kaza değildir.

Cumhuriyet’ in ilk dönemlerinin oluşturduğu dinin utulmasına yönelik faaliyetlerden dolayı dedelerimiz dinin kalıbını bugünümüze ulaştırmışlardır. Bizlere de düşün görev bu kalıbın içini doğru bir şekilde doldurmaktır.

Seminer gençlerin sorduğu sorularla son bulup seminer sonrası gençlere birer ajanda hediye edilip programın üçüncü günü böylelikle gerçekleşmiş oldu.

Haber: İbrahim Beydüz

Foto: Bilal Vural