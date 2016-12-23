Üniversite Öğrencilerinin Disiplin Yönetmeliği Değişti
YÖK’ün yeni düzenlemesi ile “yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunan” üniversite öğrencilerine, bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası verilecek.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçlarına “öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak” hükmü de eklendi.
Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen bu karara uyulmaması da bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler arasında yer aldı.
Etiketler: yükseköğretim kurulu, disiplin yönetmeliği, üniversite, disiplin suçu, yök
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