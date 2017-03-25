Üniversite Öğrencileri Köydeki Çocukları Mutlu Etmeye Devam Ediyor

Danışmanlığını öğretim elemanı Hatip Erdoğmuş’un yaptığı Muş Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Topluluğu, ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımların yanında köy okullarında okuyan çocuklar için de yardım kampanyalarını sürdürmekte.

Muş Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Topluluğu Muş’taki Arpayazı, Karakuyu ve Güzeltepe ilkokullarında okuyan yaklaşık altı yüz öğrenciye kırtasiye, kitap ve ikramlardan oluşan hediyeler dağıttı.

Konuyla ilgili bilgi veren topluluk başkanı Nurhan Eğin: “Kendi aramızda kitap kampanyası düzenledik. Kısa zaman içinde kampanyamız sonunda toplanan parayla çocukların yaşlarına ve zihinlerine uygun iyilik, merhamet, dostluk, kardeşlik, paylaşmak gibi değerleri anlatan öykülerden oluşan değerler eğitimi setlerini; hikmetli öyküler, peygamberlerin hayatı dizisi, masallar, hikayeler ve klasiklerden oluşan kitaplar satın aldık. YGS sınavında dağıtılan kalem, silgi ve kalem tıraştan oluşan kırtasiye kutularını gönüllülerimizle toplayıp içine çikolata ve şekerleri katıp çocukların hoşuna gidecek şekilde süsledik. Anasınıfına giden çocuklarımız için de kekler aldık. Gönüllülerimizle bunları bugün çocuklara dağıttık. Çocukların mutluluğuna vesile olan hayırseverlerden, bizlere destek veren üniversitemizden Allah razı olsun. Topluluğumuz her gün yeni gönüllü üyelerle büyüyor, inşaallah bundan sonra çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Her zaman şunu söylüyoruz: Biriktirdiğimiz değil paylaştığımız bizimdir!” dedi.