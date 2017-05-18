UNICEF’ten Uyarı: Mülteci Çocuklar İnsan Tacirlerine Av Oluyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) yeni yayımlanan raporunda, 2015-2016 yıllarında tek başına göç etmek zorunda kalan mülteci çocukların sayısının beş kat artarak 300 bine ulaştığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, raporda, sayıları rekor seviyeye ulaşan refakatsiz mülteci çocukların insan tacirlerine “av olduğu” kaydedildi.

Libya’dan İtalya’ya tehlikeli bir deniz yolculuğunu göze alarak geçmeye çalışan birçok korumasız, yalnız mülteci çocuğun insan tacirlerince sömürüldüğü vurgulanan raporda, sayıları her geçen gün artan bu çocukların insan kaçakçıları tarafından satıldığı ya da tecavüze uğradığı ifade edildi.

Yaklaşık 170 bin refakatsiz mülteci çocuğun Avrupa’ya iltica başvurusunda bulunduğu bilgisi verilen raporda, 100 bin çocuğun da Meksika-ABD sınırında durdurulduğu belirtildi.