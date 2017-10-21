UNICEF’ten Arakanlı Mülteci Çocuklar Raporu

Raporda, krizle başa çıkabilmek için BM yardım kuruluşlarının gerekli eğilimi gösterdiği ancak finansman ve kaynakların yetersiz kaldığı belirtildi. UNICEF, bu son raporda Myanmar'daki Arakan eyaletindeki sivilleri hedef alan şiddet olaylarına acilen son verilmesi çağrısında bulundu.

UNICEF, hazırladığı raporda Bangladeş'te sayıları 320 binin üzerinde ulaşan Arakanlı mülteci çocuklarının çaresiz bir durumda olduğunu da vurguladı.

UNICEF, Ağustos ayından bu yana, yarım milyondan fazla kişinin terk ettiği kuzey Rakhine eyaletinde bulunan Arakanlı çocuklara şu anda erişimin sağlanamadığını kaydetti. Şiddetten etkilenen tüm çocuklara acilen erişim sağlanması istendi. UNICEF, bağışta bulunanları BM ve insani yardım kuruluşlarının ortaklaşa yaptığı güncellenmiş Bangladeş İnsani Yardım Planı gerekliliklerine derhal yanıt vermeye çağırdı.

‘Arakanlı çocukların çocuklukları çalındı geleceklerinin çalınmasına izin vermeyeceğiz’

Arakanlı Müslüman çocuklarla ilgili raporu hazırlayan UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, "Arakanlı mülteci çocuklar tehlikeli bir gelecekle karşı karşıya bulunuyorlar. Bangladeş'teki birçok Arakanlımülteci çocuğu, Myanmar'daki acımasız şiddetten olumsuz olarak etkilendi. Yaşananlar tüm bu çocuklar için büyük travmalara neden oldu. Yaşanan kriz yüzünden büyük kayıplara uğrayan çocukların çocuklukları çalındı. Çocuklukları çalınan çocukların geleceklerinin de çalınmasına izin veremeyiz."

Raporda, UNICEF dört ana konuda acil eylem çağrısında bulundu

UNICEF’in hazırladığı son raporda Arakanlı mülteci çocuklar için dört ayrı konu başlığında acil eylem çağrısında bulunuldu:

Bangladeş İnsani Yardım Planı kararları çerçevesinde yardım planı için uluslararası destek ve finansman sağlanması. Arakanlı çocukların ve ailelerinin korunması. Rakhine eyaletindeki şiddetten etkilenen tüm çocuklara acil ve rahat bir şekilde insani yardım sağlanması;

- Arakanlı mültecilerin Myanmar'a güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerine destek olunması.

- Rakhine Devlet Danışma Komisyonu’nun tavsiyelerinin uygulanması da dahil olmak üzere, krizin uzun vadeli bir çözümü.

- Binlerce mülteci ve mülteci çocuğun en acil ihtiyaçları olan besin, temiz su, sağlık hizmetleri, aşıları, psikolojik ve sosyal destek, eğitim konularında danışmanlığın acilen karşılanması.

‘Mülteci göçü aralıksız devam ediyor’

UNICEF Arakanlı çocuklar konusunda hazırladığı son raporunda Myanmar’dan Bangladeş’e mülteci akınının kesintisiz olarak devam ettiği belirtildi.

Sınırdan Bangladeş’e geçen Arakanlı mültecilerin yüzde 60’ının çocuklardan oluştuğu, günde 1200 ile 1800 arasında çocuğun Bangladeş’e sığındığı ve binlerce kişinin hala yollarda olduğu kaydedildi.

Raporda, Bangladeş’e yeni ulaşan Arakanlı çocukların acil gereksinimlerini karşılamak için 76.1 milyon dolar, bu ülkede mülteci olarak bulunan tüm çocuklar için ise 434 milyon dolara acilen ihtiyaç duyuldu kaydedildi.

Kaynak: Voanews