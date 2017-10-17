UNICEF'ten Arakanlı Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), acil fon sağlanamaması durumunda Myanmar'daki "korkunç" şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı çocuklara "hayat kurtarıcı yardım" ve "koruma hizmetlerinin" verilemeyeceği uyarısında bulundu.

UNICEF sözcülerinden Marixie Mercado, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, ekim başında UNICEF olarak Arakanlı çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için 76,1 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısında bulunduklarını anımsattı.

Söz konusu fonun şimdiye kadar sadece yüzde 7'sinin karşılanabildiğine dikkat çeken Mercado, uluslararası toplumdan destek istedi.

Sözcü Mercado, 25 Ağustos'tan bu yana Arakan eyaletinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'e sığınan 582 bin Müslüman'ın yüzde 60'tan fazlasının çocuklardan oluştuğuna işaret etti.

UNICEF'in talep ettiği fonun karşılanmaması durumunda, bundan en çok çocukların etkileneceğini vurgulayan Mercado, 180 su dağıtım noktasına ilaveten inşa etmeyi planladıkları ve 350 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak olan bin 400 su dağıtım noktası projesini iptal etmek zorunda kalacaklarını belirtti.

Mercado, ayrıca 40 bin kişiye günlük temiz su dağıtımını kasım sonunda sonlandırmak zorunda kalacakları, 80 bin çocuğun temel sağlık hizmetlerinden mahrum olacağı, 250 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak 12 bin tuvaletin kurulamayacağı ve kampa yeni gelen yaklaşık 100 bin çocuğa kızamık ve çocuk felci aşısının yapılamayacağı uyarısında bulundu.

Arakanlı çocukların zaten büyük bir zulümle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Mercado, bu çocukların acilen hayat kurtarıcı barınak, yiyecek, temiz su, aşı ve diğer koruyucu hizmetlere ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Cenevre'de Arakan'a yardım konferansı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de Uluslararası Göç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Avrupa Birliği ve Kuveyt'in ev sahipliğinde 23 Ekim'de Arakan için yardım konferansı düzenleneceğini bildirdi.

BM, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için de 434 milyon dolarlık acil fona ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

Laerke, bu fonun şimdiye kadar sadece yüzde 24'ünün karşılandığını sözlerine ekledi.