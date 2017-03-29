UNICEF’ten 4 Ülke İçin Açlık Uyarısı: Zaman Tükeniyor
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), savaş, kıtlık ve kuraklık sorunu yaşanan Somali, Nijerya, Güney Sudan ve Yemen’de 22 milyon çocuğun yardıma ihtiyacı olduğunu duyurdu.
“225 Milyon Dolara İhtiyaç Var”
AA’da yer alan habere göre, UNICEF’ten yapılan “Zaman Tükeniyor” başlıklı açıklamada, söz konusu dört ülkede yaklaşık 22 milyon çocuğun yerlerinden edildiği, aç ve hasta olarak eğitimden mahrum kaldığı belirtildi.
Yaklaşık 1,4 milyon çocuğun da aşırı gıdasızlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, bu çocuklara acil yardım ulaştırılması için 255 milyon dolara ihtiyaç olduğu kaydedildi.
“Çocuklar Daha Fazla Yardımsız Bırakılamaz”
Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Acil Durum Programı Direktörü Manuel Fontaine, “2011’de Somali’de açlık ilan edildiğinde sayısı belirsiz çocuğun çoktan hayatını kaybettiğini öğrenmiştik. Bunun tekrarlanmasına izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.
Ölüm riski altındaki çocukların daha fazla yardımsız bırakılamayacağını kaydeden Fontaine, toplanacak fonların bu dört ülkedeki çocukların gıda, sağlık ve hijyen ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.
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