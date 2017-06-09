UNICEF: Rakka'da 40 Binden Fazla Çocuk Tehlikede

HAKSÖZ-HABER I Çeviri: Gökhan Ergöçün

UNICEF, 9 Haziran Cuma günü yayınladığı bildiride, şiddet olayları sebebiyle Rakka ve çevresinde yaklaşık olarak 80.000 çocuğun yerinden olduğunu, çocukların geçici barınaklarda ve kamplarda yaşadığı büyük çaplı yerinden edilme ile sonuçlandığını söyledi.

UNICEF bölge müdürü Geert Cappelaere, "Yaklaşık 40 bin çocuk aşırı derecede tehlikeli koşullarda olan Rakka'da sıkışmış durumda" dedi. Cappelaere, çatışmanın tüm taraflarını kenti terk etmek isteyenlere güvenli bir geçiş hakkı sağlamaya çağırdı.

PKK güdümlü Suriye Demokratik Güçleri (SDF), OrientNews'in haberine göre 6 Haziran Salı günü yaptığı açıklamada Rakka'ya bir saldırı başlattığını söylemiş, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de bu bölgeye olan saldırılarını artırmıştı.