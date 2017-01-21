UNESCO Halep’te İncelemelerde Bulundu

»Ana Sayfa»Suriye
21.01.2017 02:41
UNESCO Halep’te İncelemelerde Bulundu
Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu (UNESCO), geçen yıl sonu ağır bombardımana hedef olan Suriye’nin tarihi Halep kentindeki tahribatın çok büyük olduğunu bildirdi.

Halep’te 16-19 Ocak tarihlerinde incelemelerde bulunan UNESCO uzman heyeti, görüş ve izlenimleri ile ilgili ilk değerlendirmelerini bugün kamuoyu ile paylaştı.

"ESKİ KENTİN YÜZDE 30'U TAMAMEN TAHRİP OLDU"

Halep’in UNESCO’nun koruması altında olduğu belirtilen yazılı açıklamada, "Eski kentin yüzde 60’ı ciddi bir şekilde zarar gördü, yüzde 30’u tamamen tahrip oldu." denildi.

Açıklamada, başta Büyük Cami olmak üzere, kentteki diğer tarihi cami, kilise, medrese, hamam, ve hanlar ile diğer tarihi binaların önemli ölçüde zarar gördüğü ifade edildi.

Yerel yetkililerle, tahrip olan tarihi ve kültürel binaların restorasyonu konusunun da ele alındığı belirtilen açıklamada, eski kentin "koruma altına alınacak acil bölge" ilan edilmesinin önerildiği bildirildi.

Açıklamada, UNESCO’nun diğer uluslararası kurum ve kuruluşlarla buranın yeniden restorasyonunun koordinasyonunun sağlanması için gerekli çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.

EĞİTİM DURMA NOKTASINDA

Ağır bombardıman sonucu tahrip olan okullar, elektrik, su gibi alt yapı sorunları yüzünden eğitimin durma noktasına geldiği hatırlatıldı.

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ise heyetin gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın en eski kentlerinden birinin tahrip edilmesi bütün Suriyeliler ve insanlık adına büyük bir trajedi." ifadesini kullandı.

Bokova, eski kentin tekrar canlandırılması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesini istedi.

 

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