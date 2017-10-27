Ünal: Kasım Ayı Son Haftasında İl Kongrelerine Başlayacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, "Kasım ayı son haftasında il kongrelerine başlayacağız. Büyük Kongre için olağan tarih olarak da 12 Eylül gibi görüyoruz ama bu tarihte bir değişiklik olabilir." dedi.
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"Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir." diyen Ünal, şunları söyledi:
"Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar."
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