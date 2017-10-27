Ünal: Kasım Ayı Son Haftasında İl Kongrelerine Başlayacağız

"Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir." diyen Ünal, şunları söyledi:

"Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar."