Ünal: CHP'nin İsyan Çağrısı Tekrar Depreşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"CHP'nin sokak, isyan, ayaklanma çağrısı geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da tekrar depreşti." diyen Ünal, "Buna bir ilçe belediye başkanının hezeyanı olarak baktık iyi niyetle. Genel olarak tepkimizi koyduk. Ama CHP'nin sözcüsünün kalkıp Tekirdağ'a gidip bu ayaklanma, isyan çağrısını desteklemesi, görülmektedir ki 9 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitinginde yaptığı sokak çağrısının, isyan çağrısının bir devamı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Ünal, "Muhalefet yapmak demek hakaret, iftira yapmak demek değildir. Muhalefet yapmak demek milletin seçtiklerine düşmanlık yapmak demek değildir. CHP'nin 2010'dan bugüne kadar olan siyasal söylem analizi yapıldığında açık ve net şekilde görülmektedir ki, CHP açık bir şekilde Türkiye düşmanı yapıların içerideki siyasi aparatı gibi davranmaktadır." dedi.

Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bugün kullandığın o çukur dilinle, söyleminle ve üslubunla ne kadar konuşursan konuş, Cumhurbaşkanımızın ailesine uzattığın o çirkin dil ve o çirkin söylemi sana iade ediyoruz. AK Parti'ye karşı kullandığın o çirkin dili ve söylemi bin kere sana iade ediyoruz. Biz sükunetimizi bozmadan, asla tahrik olmadan, gündemimizi ve Türkiye'ye dair hayallerimizi muhafaza ederek yolumuza devam edeceğiz. Ama sen, Türkiye düşmanı güçlerle iş birliği yapmış siyasi bir aparat olarak siyasi tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaksın." şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerde yeni istifa talebi iddiaları ile ilgili olarak da Ünal, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla biz daha çok kongrelerimize odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmelerimiz şu an itibarıyla tamamlandı ama bundan sonra yeni değerlendirmeler olmayacağı anlamına gelmiyor."

AA