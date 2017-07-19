Ummul Fehim Şehri İşgalci Polisin Baskısı Altında!

Mescid-i Aksa’da cuma günü silahlı saldırı düzenleyerek 2 işgalci İsrail polisini öldürdükleri iddiasıyla vurularak katledilen 3 Filistinlinin yaşadığı şehir olan Ummul Fehim, altı gündür işgalci polisin yoğun baskısı altında tutuluyor.

Ülkenin kuzeyinde yer alan ve Şeyh Raid Salah liderliğindeki 1948 Filistin İslami Hareketi’nin merkezi olarak bilinen şehir, son günlerde polis ve medyanın hedefi olmuş durumda.

“Kargaşaya Yol Açıyorlar”

AA’da yer alan habere göre, Ummul Fehim Halk Konseyi konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şehrin “büyük bir gerginlik” altında olduğunu duyurdu.

Açıklamada, “İsrail özel polis birlikleri her gece şehirdeki evlere baskınlar düzenleyerek, evlerde hasar oluşmasına ve kargaşaya yol açıyor.” denildi.

İşgalci İsrail polisinin söz konusu baskınlarını “derhal durdurması” ve saldırı düzenledikleri iddiasıyla katledilen 3 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi istendi.

“İsrail Polisinin Açıklamaları Şaibeli”

Konsey açıklamasında “İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki olayla ilgili açıklamalarının şaibeli olduğu” belirtilerek, “Öldürülen polisler ile şehitlerin (cuma günü Aksa’da katledilen Filistinliler) otopsilerinin ve resmî bir açıklamanın yapılamamış olması bizce resmî söylemin güvenilirliğini azaltıyor.” ifadesine yer verildi.

Medyanın şehirlerini hedef alan yayınlar yaptığına işaret eden Ummul Fehim Halk Konseyi, söz konusu yayınların herhangi bir dayanak ve delilden yoksun olduğunu kaydetti.

Konsey ayrıca “İsrail hükümetinin bu olayı kullanarak Kudüs ve özellikle de Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye çalıştığını”, olayla ilgili yapılan resmî açıklamaların ise delillere dayanmadığını belirtti.

Cenazeler Teslim Edilmezse Gösteri Çağrısı

İşgalci İsrail polisi tarafından katledilen 3 Filistinlinin cenazelerinin ailelerine teslim edilmemesi durumunda eylemlerin devam edeceği vurgulanan konsey açıklamasında, bu minvalde yarın şehirdeki polis karakolu önünde yapılacak gösteriye katılım çağrısı yapıldı.

Ne Olmuştu?

İşgalci İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmiş, olayda yaralanan 2 işgalci İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğü’nün Aksa’da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

İki gün kapalı kaldıktan sonra açılan Aksa’nın kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirilmişti.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kıldı.