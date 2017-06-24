Ümmetin Ramazan Bayramı Mübarek Olsun!

HAKSÖZ HABER

Bilincimizi, birikimimizi geliştirdiğini umduğumuz Kur'an ve arınma ayı Ramazan'ın ardından Rabbimiz sevincimizi, umudumuzu ve kardeşliğimizi perçinleyen yeni bir Ramazan Bayramına ulaştırıyor bizleri. Dostlarla, akrabalarla, yakınlarla halleşmek; düşmanlıklara set çekmek, mazlum ve mağdur insanları ziyaret etmek için güzel bir imkândır bayramlarımız. Sadece sevinç ve halleşme günleri değil, acıların paylaşıldığı, gözyaşlarının dindirilmeye çalışıldığı günler olarak da tezahür ediyor bayramlarımız.

Tüm kardeşlerimizin bayramı mübarek olsun!

İşgal, ateş, esaret ve varil bombaları altında; açlık ve yoksullukla imtihanda; sürgünde, mülteci kamplarında ya da karanlık küflü zindanlarda; yasak ve zorbalıklara karşı eylemde; silah başında ve kıyamda olan bütün kardeşlerimizi unutmadan, sınırları aşan bir kavganın özlemi ve ümmet olma bilincinin coşkusuyla bayramımız mübarek olsun.

Rabbimizden, bütün İslam coğrafyasının müntesiplerine bu bayramı kardeşlik ve dayanışma içerisinde geçirecek ve bu kardeşliği daim kılacak bir anlayış, feraset ve merhamet diliyoruz.

Bu kutlu bayramın bereketiyle bütün kirlerimizden hicret etmeyi, onurlu bir sevdayla tutunduğumuz mücadelemizle barışık bir duruşu kaim kılmayı, tevhid ve adalet adına Kur'ani ilkelerle var olma mücadelemizi çoğaltmayı duamızın başına koyuyoruz.

Rabbimizden bu duamıza sonsuz rahmetiyle icabet ederek günahlarımızdan bizi temizlemesini diliyoruz. Ömrümüzü Ramazan; ahiretimizi ise bayram kılmasını niyaz ediyoruz.

Rabbimiz yolumuzu açık, umudumuzu diri, bayramımızı mübarek kılsın.

Bayramlaşma Tarihi:

26 Haziran Pazartesi 15:00 - 17:00

Tercüman Yunus Camii / Draman