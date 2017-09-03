“Ümmet Zulmün Parçası Oluyor”

Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş, Müslüman toplumların yaşanan zulümleri önleyebilecek birlikleri ve kurumlarının olmamasının üzücü olduğunu ifade etti. "Bu mübarek Kurban Bayramı’nı Mekke’de idrak etmenin sevincini yaşarken dünyanın dört bir tarafında zulme uğrayan, bayram sevincini yaşayamayan kardeşlerimizin hüznünü yüreklerimizin derinliklerinde hissetmekteyiz" diyen Keleş şunları aktardı:

ZALİMLERDEN MEDET UMUYORUZ

“En başta Arakan ve Suriye olmak üzere dünyanın muhtelif bölgelerinde acılar yaşayan insanların bir an önce bu zulümden kurtulması için Cenab-ı Hakk’a dua ediyor, niyaz ediyoruz. Ne yazık ki Müslüman toplumların bu yaşanan zulümleri önleyebilecek ne bir birlikleri var ne de kurumları. Bu son derece üzücü bir tablo. Cenab-ı Hakk’a inşallah Müslümanlara bu zulümleri önleyebilecek güç, kuvvet, birlik, beraberlik ve bunu önleyebilecek kurumlar tesis etmeyi nasip eylesin diye dua ediyoruz. Yeryüzünde zulmü ortadan kaldırmak üzere vazifeli olan bir ümmet, bırakın zulmü ortadan kaldırmayı, yer yer zulmün bir parçası ve aracı olmaktan da kurtulamamaktadır. Bu da son derece üzücü bir tablo. Hal böyle olunca zulümlerden kurtulmak için zalimlerden medet ummak gibi bir takım çelişkiler de yaşıyoruz.”

Kaynak: Yeni Şafak