Umman 300 Ton İran Karpuzu ve Kavununu İade Etti

Mehr Haber Ajansı, Umman devletinin, 300 ton İran karpuzu ve kavununu yüksek oranda pestisit ihtiva ettiği gerekçesiyle Sultan Kabus Limanı'ndan ülkeye geri gönderdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili İran Ziraat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya yer verilen haberde, söz konusu ürünün geri dönmesinin sorumluluğunun bakanlığa değil bu konuyla ilgili standartları belirleyen Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Gıda ve İlaç Kurumuna ait olduğu belirtildi.

AA