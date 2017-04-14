“Siyaset ve toplum için endişe ve korku üzerine politik söylem geliştirme kolaycılığı dönülmemek üzere terk edilmelidir. Önceliği dayanışma ve ümit üzerine kurmak esas alınmalıdır.”

Kenan Alpay’ın yazısı:

Ümidi Büyütüp Güçlü Kılmak İçin

Endişeli değilim, korkuyla filan da hareket etmiyorum. Neticede bir toplum kendi geleceği hakkında karar verecek. Ortaya çıkacak sonuç bir aldatmaca veya dayatma sayılamayacağına göre mevcut kaideler dâhilinde meşrudur. Esasen önemli olan da bu meşruiyet durumu olmalıdır.

Ne çıkarsa çıksın fark etmez umursamazlığı değil vurgulamak istediğim. Aksine çıkan her sonuçtan siyaset kurumundan daha çok toplumun sorumlu olduğudur. Daha önce pek çok kez vurgulamıştım; bölünme-parçalanma, ihanet, ülkeyi işgale açık hale getirme veya nükleer saldırının hedefi haline sokma gibi söylemleri tespit değil üstü örtülü tehdit kategorisinde görüyorum. ‘Hayır’ çıkacak sonuç daha kötüye gidişatı değil olsa olsa mevcut sorunlarla yola devam etmenin zorluklarını teyid eder. Tabi üstüne derin bir moral bozukluğunu bindirir. ‘Evet’ sonucuysa ön açmaya, atak davranmaya, kudret ve güvenlik teminine, dostları sevindirirken düşmanları öfkelendirmeye sevk edecektir. (...)

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