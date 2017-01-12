“Ulustan Ümmete”de Rafsancani’nin Ölümü Işığında İran Konuşuldu

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12.01.2017 21:49
“Ulustan Ümmete”de Rafsancani’nin Ölümü Işığında İran Konuşuldu
Hamza Türkmen, hazırlayıp sunduğu Ulustan Ümmete programında konuğu Selahaddin Eş Çakırgil ile birlikte Haşimi Rafsancani’nin vefatını ve gelinen noktada İran inkılabını değerlendirdi.

Yayıncı-Yazar Hamza Türkmen, Hilal TV’de sunduğu Ulustan Ümmete programında bu hafta İran İnkılabı ile Haşimi Rafsancani’nin vefatını gündeme aldı. Programa sitemiz yazarlarından Gazeteci-Yazar Selahaddin Eş Çakirgil konuk olarak katıldı.

Programda konuyla ilgili kısımların yer aldığı bölüm:

 

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