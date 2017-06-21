Ulusoy Otobüs Firması İflas Etti

1937 yılında Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy tarafından, Trabzon-Of arası yük taşımacılığıyla başlayan dev firma yaşadığı mali sıkıntılar sebebiyle geçen yıl faaliyetlerini durdurmuştu.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada karar geçen 15 Haziran’da çıktı.

Bu kararla birlikte, 65 milyon 250 bin TL kayıtlı sermayesi bulunan Ulusoy Seyahat Nakliyat A. Ş. için tasfiye süreci de başlamış oldu. Şirketin tasfiye işlemleri Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yürütülecek.

En eski otobüs firmalarından biri

Ulusoy, Türkiye’nin en köklü kara taşımacılığı markalarından biri konumundaydı. Şirketin İstanbul Bahçelievler’deki dev arazisi ve bazı otobüsleri icradan dolayı satışa çıkarılmıştı. Ancak sektörün yaşadığı sıkıntılar hem de grubun diğer işlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle toparlanamadı.

Ulusoy Kardeşler arasındaki bölünme sonrası, ailenin en güçlü markalarından Ulusoy Seyahat, Haluk Ulusoy’a kalmıştı.

Ulusoy’un 6 yıl önce bünyesine kattığı Varan da geçen yıl seferlerini durdurmuştu.

Bu arada Ulusoy Ulaşım A.Ş. internet sitesinden yapılan açıklamada şirketin ilgili iflas kararının Ulusoy’un diğer firmalarını kapsadığına dikkat çekilerek “Şirketimiz Ulusoy Ulaşım A.Ş. ile herhangi bir hukuki ilişiği bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Euronews