Uluslararası Toplum Esed’in Savaş Suçuna Ortaklık Etmeyi Sürdürüyor!

Birleşmiş Milletler (BM) Beşşar Esed’in savaş suçu işlediğine dair raporunun yayımlanmasının üzerinden 3 gün geçti. Sonuç: Hiç! Suriye’de altı buçuk yıldır kesintisiz devam eden zulme seyircilik yapan dünya aynı pozisyonunu sürdürüyor, sürdürecek! Oysa en son bu yılın nisan ayında ABD sözcüsü medyaya yaptığı açıklamada Esed’in kimyasal silah kullandığının kanıtlanması durumunda şiddetle cezalandırılacağını ilan etmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’nun, Suriye’de 1 Mart-7 Temmuz arasında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin geçtiğimiz günlerde yayımlanan raporunda, Suriye’de şiddetin bariz şekilde devam ettiği ve Esed rejiminin ihlallerinden ülke genelindeki tüm sivillerin etkilendiği belirtilmişti.

Raporda, rejimin direnişçilerin kontrolündeki bölgelerde kimyasal silahlar kullanarak, sivilleri kasten hedef almayı sürdürdüğü, İdlib ilindeki Han Şeyhun’da yaptığı kimyasal silah katliamında sarin gazı ile İdlib, Hama ve Şam’ın doğusundaki Guta bölgesinde klor gazı kullandığı ifade edilmiş ve rejimin sivillerin yaşadığı bölgeye ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırıların ve kimyasal silah kullanmasının “savaş suçu” teşkil ettiği vurgulanmıştı. Ayrıca raporda, rejimin sarin gazı kullanmasının BM’nin 2118 sayılı kimyasal silahlarla ilgili kararının ihlali olduğunun da altı çizilmişti.