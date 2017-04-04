Uluslararası Doktorlar Derneği AID’den İdlib İçin Acil İlaç Yardımı Çağrısı

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04.04.2017 17:05
Uluslararası Doktorlar Derneği AID’den İdlib İçin Acil İlaç Yardımı Çağrısı
Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Esed rejiminin dün İdlib’de gerçekleştirdiği kimyasal saldırı sonucunda bölgede ciddi ilaç sıkıntısı yaşandığına dikkat çekerek acil ilaç yardımı çağrısında bulundu.

AID Genel Sekreteri Dr. Mustafa Yılmaz’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

Suriye rejimi ve destekçisi ülkelerin, dün İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor ve sarin gazlı saldırısında çoğunluğu çocuk olmak üzere 100’e yakın sivil hayatını kaybetti. Kimyasal saldırı sonucu solunum güçlüğü, kas güçsüzlüğü ile oldukları yerde can veren insanlar dışında yüzlerce insan da gaz saldırısından etkilenerek bölgedeki tek hastane olan Babül Hava Hastanesine kaldırıldı.

Son derce yetersiz şartlarda hizmet veren hastanede hastaları yatıracak yeterli yatak bulunmamaktadır. Cilvegözü sınır kapısının karşı tarafında bulunan Babül Hava Hastanesi’ne bölgedeki depolarımızdan mevcut ilaçlar ilk elde aktarılırken, özellikle solunum yolları etkilenen hastalar için ilgili ilaç ihtiyacı bulunmaktadır.

Acil ilaç ihtiyacını karşılamak için tüm gönüllülerimizi, hayırseverleri ve halkımızı ilaç yardımı için maddi destek vermeye çağırıyoruz.

Solunum ve kalp sistemini etkileyen gaz tahribatına müdahale için Atropin, Salbutamol, Hydrocortizone, Combivent gibi acil ilaçlara ihtiyaçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgede bulunan arkadaşlarımızla ilaçları hastaneye ulaştırıyoruz.

Derneğimizin 3960 numaralı SMS servisine mesaj atarak, www.aidoctors.org sitemizden online bağış olarak nakdi yardımlar bekliyoruz.

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