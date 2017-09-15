Uluslararası Af Örgütü’nden Arakan Raporu

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçiler tarafından onlarca yerleşim yerinin "planlanmış sistematik kundaklama kampanyasına" dair kanıtlar elde ettiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünün yayınladığı video, uydu fotoğrafları, tanık ifadeleri ve diğer verilerden oluşturduğu analizde Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana 80'den fazla yerleşim yerinin kundaklandığını ortaya koydu.

Verilerde yaşam alanlarında geniş çaplı yangınlar tespit edildiğini belirten örgüt, görgü tanıklarının ifadelerinde de köylere yapılan saldırıların planlanmış, kasıtlı ve sistematik olduğu sonucuna varıldığına dikkati çekti.

Uluslararası Af Örgütü'ne konuşan 48 yaşındaki Arakanlı Müslüman, Maungdaw'dan kaçarak Bangladeş'e geldiğini belirterek, "Ordu geldiğinde, korkmuş ve koşmaya başlayan insanlara ateş açtı. Askerlerin birçok insanı vurduğunu ve 2 genci öldürdüğünü gördüm. Evlerimizi yakmak için silahlarını kullandılar. Köyümüzde 900 ev vardı şimdi sadece 80 tanesi kaldı. Ölenleri gömmek için bile geriye kimse kalmadı." ifadesini kullandı.

Af Örgütü'nün Kriz Müdahale Direktörü Tirana Hassan da ellerindeki kanıtların inkar edilemez olduğunu vurgulayarak "Myanmar güvenlik güçleri Arakan eyaletinin kuzeyini Rohingyaları Myanmar'dan çıkarmayı amaçlayan bir şekilde ateşe veriyorlar. Burada açık ve sistematik bir suistimal var. Güvenlik güçleri bir köyü kuşatıyor, panik halinde kaçan insanlara ateş ediyor ve evleri yakıp kül ediyor. Hukuk açısından bunlar insanlığa karşı suç oluşturuyor." dedi.

Hassan, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanların kendi evlerini ateşe verdiği iddialarını kesin bir dille reddederek, "Myanmar yönetiminin suçu Arakanlı Müslümanlara atma girişimleri utanmazca yalanlardan ibaret. İncelemelerimiz, Myanmar'ın kendi güvenlik güçlerinin Budist milliyetçi çetelerle birlikte Arakanlı Müslümanların evlerini yaktığını apaçık ortaya koyuyor." bilgisini paylaştı.

Bölgedeki tahribatın boyutunun tam olarak teyit edilemediğini aktaran Af Örgütü, boyutun büyük olasılıkla çok daha yüksek olduğunu, uyduların zaman zaman, bulutlu hava yüzünden yeterli görüntü alamadığını belirtti.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılmaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 400 bine yakın Arakanlı Müslüman ulaştı.