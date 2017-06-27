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  4. Uludere’de PKK Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti!
Uludere’de PKK Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti!

Uludere’de PKK Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti!

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburu’na bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, 3 asker hayatını kaybetti.

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Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Milli Jandarma Komando Taburu’na bağlı Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca, PKK’lı militanlarca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda ağır yaralanan 3 asker, kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

PKK’lıların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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