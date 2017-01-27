Uludere Belediyesi'ne Kayyum Atandı

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27.01.2017 20:21
Uludere Belediyesi'ne Kayyum Atandı
Şırnak Uludere'de, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınan DBP'li Belediye Başkanı Üren'in yerine Kaymakam Yakınoğlu, İlçe Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan DBP'li Uludere Belediye Başkanı Zeynep Üren'in yerine Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu görevlendirildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Üren, İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.

DBP'li Üren'in yerine Kaymakam Yakınoğlu görevlendirildi.

AA

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