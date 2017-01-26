Uludere Belediye Başkanı Yunus Ürek Gözaltına Alındı

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26.01.2017 14:22
Uludere Belediye Başkanı Yunus Ürek Gözaltına Alındı
Şırnak'ın Uludere ilçesinin DBP'li Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eşbaşkan Yunus Ürek, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Uludere Belediye Başkanı Zeynep Üren ve eş başkan Yunus Ürek, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünü götürüldü.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Üren ve Ürek'in gözaltına alındığını, şimdilik Belediye'de bir aramanın söz konusu olmadığını söyledi.

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