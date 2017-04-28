Uludağ Üniversitesi'nde Mescid-i Aksa Programı

Program, yönetmenliğini Tülay Gökçimen'in yaptığı 'Biz Burada Kalacağız' belgesel gösterimi ile başladı. Belgeselde Aksa sakinlerinin konuşturulduğu, Yahudilerin haksızlıklarından, Şeyh Raid Salah'ın ve diğer direnen, nöbet tutan küçük büyük tüm kardeşlerimizin dünyaya seslenişi yer alıyor.

Belgesel gösterimi ardından Kudüs Bilinci Derneği üyesi Filistinli Muhammed Abdurrahim konuşmasına başladı.

İsra suresinin açıklamasıyla giriş yapan Abdurrahim, Kudüs'ün dünden bugüne ahvalinden, Yahudilerin Filistinlilere yaptırımlarından ve halkın direnişinden bahsetti. Kendisinin El-Halil şehrinde yaşadığını ifade eden konuşmacı şunları da ilave etti:

'20 yıl kadar Filistin’de yaşadım sadece iki defa Aksa'ya girebildim. Girişim ise hep kaçak oldu. İsrail polisi gençlerin girmesine izin vermiyor. Biz ise ya duvarlardan atlıyoruz ya da polislerden kaçarak girmeye çalışıyoruz. İsrail zannediyor ki gençlere Aksa'yı göstermeyerek bu davayı unutturacak. Hayır, aslında tam tersi olduğunun farkında değil. Dedelerimiz ölüyor ama bize Kudüs davasını miras bırakıp gidiyorlar, biz daha farkında ve daha inançlı olarak geri geliyoruz. İsrail bunu hiç bir zaman anlamayacak ve biz burada kalacağız, Kudüs bizim olana dek!' diyerek konuşmalarını sonlandırdı.

Program teşekkür ve soru-cevap kısmının ardından sona erdi.