Ülker'in Reklamını Hazırlayan Şirketten Açıklama

Ülker'in tartışmaya neden olan 1 Nisan reklamını hazırlayan, Plasenta Reklam açıklama yaptı. Açıklamada "fikir bize ait ama oluşturan başkası" denildi.

Ülker’in 1 Nisan reklamını hazırlayan Plasenta Reklam Hizmetleri konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Ülker 1 Nisan’da yayınladığı reklam kısa sürede büyük tartışmaya yaratmıştı. Reklamın ‘gizli mesajlar içerdiği’ ve ‘darbe imasında bulunduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Reklam hakkında soruşturma açıldığı yönünde haberler basına yansırken Ülker’in bağlı olduğu Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Murat Ülker “Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hak ettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız.” mesajını paylaşmıştı.

Ülker’in kurumsal Twitter hesabından da, “İşte kampanyanın aslı, nasıl saptırmışlar hayret, gerekli tedbir alınacak” mesajı paylaşılmıştı. Konuya ilişkin son açıklama reklamı hazırlayan Plasenta Reklam Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri’nden geldi.

‘DEVLETİMİZİN MENFAATLERİNE AYKIRI FAALİYETTE BULUNMAYIZ’

Şirket’in internet sitesi ve kurumsal Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama şöyle:

“Ülker – 1 Nisan Reklam Kampanyası’ tamamen dünya genelinde gerçekleştirilen 1 Nisan şakalarını hatırlatmayı amaçlamıştır.

Söz konusu reklam kampanyasının fikri, stratejisi ve söylemleri şirketimiz tarafından hazırlanmıştır. Ülker için çalışan başka bir reklam ajansı tarafından oluşturulmuştur. Şirketimizin sınırlı olarak içerisinde yer aldığı reklam kampanyasının uygulama süreçleri, reklam veren müşterilerimiz ile müşterilerimiz için çalışan diğer reklam ajansının talimatları ve ilgili aşamalarda verilen olaylar doğrultusunda ilerlemiştir.

Şirketimizin iyi niyetli olarak içerisinde yer almış olduğu çalışmaların, bir bütün olarak değerlendirilmemesi ve sadece belli kısımlarının farklı yorumlanarak kötü niyetli şekilde toplum gündemine taşınması, bizleri derinden üzmüştür.

Şirketimizin, devletimizin menfaatlerine aykırı faaliyetlerde bulunması düşünülemez. Bizler her zaman ülkemizin istikrarlı ve güçlü hedeflerine katkı sağlayan işler ortaya çıkarmaktayız.

Şirketimizin birlik ve bütünlüğümüze aykırı hareket eden tüm kişi ve kuruluşların daima karşısındadır.”

Kaynak: Yeni Akit