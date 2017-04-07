Ülker'in Reklamını Hazırlayan Şirketten Açıklama

»Ana Sayfa»Gündem
07.04.2017 15:40
Ülker'in Reklamını Hazırlayan Şirketten Açıklama
Ülker'in tartışmaya neden olan 1 Nisan reklamını hazırlayan, Plasenta Reklam açıklama yaptı. Açıklamada "fikir bize ait ama oluşturan başkası" denildi.

Ülker’in 1 Nisan reklamını hazırlayan Plasenta Reklam Hizmetleri konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Ülker 1 Nisan’da yayınladığı reklam kısa sürede büyük tartışmaya yaratmıştı. Reklamın ‘gizli mesajlar içerdiği’ ve ‘darbe imasında bulunduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Reklam hakkında soruşturma açıldığı yönünde haberler basına yansırken Ülker’in bağlı olduğu Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Murat Ülker “Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hak ettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız.” mesajını paylaşmıştı.

Ülker’in kurumsal Twitter hesabından da, “İşte kampanyanın aslı, nasıl saptırmışlar hayret, gerekli tedbir alınacak” mesajı paylaşılmıştı. Konuya ilişkin son açıklama reklamı hazırlayan Plasenta Reklam Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri’nden geldi.

‘DEVLETİMİZİN MENFAATLERİNE AYKIRI FAALİYETTE BULUNMAYIZ’

Şirket’in internet sitesi ve kurumsal Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama şöyle:

“Ülker – 1 Nisan Reklam Kampanyası’ tamamen dünya genelinde gerçekleştirilen 1 Nisan şakalarını hatırlatmayı amaçlamıştır.

Söz konusu reklam kampanyasının fikri, stratejisi ve söylemleri şirketimiz tarafından hazırlanmıştır. Ülker için çalışan başka bir reklam ajansı tarafından oluşturulmuştur. Şirketimizin sınırlı olarak içerisinde yer aldığı reklam kampanyasının uygulama süreçleri, reklam veren müşterilerimiz ile müşterilerimiz için çalışan diğer reklam ajansının talimatları ve ilgili aşamalarda verilen olaylar doğrultusunda ilerlemiştir.

Şirketimizin iyi niyetli olarak içerisinde yer almış olduğu çalışmaların, bir bütün olarak değerlendirilmemesi ve sadece belli kısımlarının farklı yorumlanarak kötü niyetli şekilde toplum gündemine taşınması, bizleri derinden üzmüştür.

Şirketimizin, devletimizin menfaatlerine aykırı faaliyetlerde bulunması düşünülemez. Bizler her zaman ülkemizin istikrarlı ve güçlü hedeflerine katkı sağlayan işler ortaya çıkarmaktayız.

Şirketimizin birlik ve bütünlüğümüze aykırı hareket eden tüm kişi ve kuruluşların daima karşısındadır.”

Kaynak: Yeni Akit

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump’a Suriye Çağrısı06 Nisan 2017 Perşembe 22:02
  • Türkiye'den BM'ye Esed Rejimi Cezalandırılsın Talebi06 Nisan 2017 Perşembe 21:49
  • Çavuşoğlu: Kerkük’teki Referandum Barzani'ye Tuzak06 Nisan 2017 Perşembe 21:37
  • Yurt Dışında 793 Bin Seçmen Oy Kullandı06 Nisan 2017 Perşembe 21:26
  • DSÖ Heyeti İdlib'de Ölenlerin Otopsisi İçin Adana'da05 Nisan 2017 Çarşamba 23:27
  • Yurt Dışında 751 Bin Seçmen Oy Kullandı05 Nisan 2017 Çarşamba 21:17
  • Siyonist Çeteye Müslüman Kökenli Bir Uşak!05 Nisan 2017 Çarşamba 17:45
  • Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!05 Nisan 2017 Çarşamba 17:17
  • Yurtdışında 8 Günde 681 Bin Kişi Oy Kullandı05 Nisan 2017 Çarşamba 00:44
  • Esed’in Aşağılık Tetikçisi Ceyda Karan Ölen Çocuklarla Dalga Geçti04 Nisan 2017 Salı 21:07
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim