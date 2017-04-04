Ülker'in Reklamı Çirkin de Tepkiler Mantıklı mı?
Kenan Alpay’ın yorumu:
Reklam Çirkin! Tepkiler Mantıklı mı?
Çok boyutlu bir mücadelenin içinde olduğumuz ve bu mücadelede hemen her türlü araç ve aktörün seferber edildiği de bir vaka. Şunlardan asla bir zarar gelmez, bunlardan tamamen emin olabiliriz, yok canım böyle bir aracı kullanmalarına hiç imkân yok gibi cümleler kuracak dönemde değiliz. Bu hususta kolayca anlaşabiliriz. Çünkü yaşanan acı tecrübeler en son ana kadar kahir ekseriyetle ‘içeriden ve dost görünümlü’ tuzak ve darbelerle örüldü.
Siyaset ve toplum olarak bir başka temel hususta daha anlaşmaya ihtiyacımız var oysa. Mücadeleyi asgari düzeyde mantık ölçüleri içinde tutmak, akıl ve ruh sağlığını tehdit edecek vesveselerin önünü kapamak gibi mesela. Komplolara karşı bilinçli olmak ama seri üretime geçmiş komplo teorilerinin sıradan kurbanları olmamak mesela. Subliminal mesajlar üzerinden geçilen şantaj, tehdit veya operasyonlara karşı her daim uyanık olmak ancak vara yoğa subliminal mesaj uydurmaya endekslenmiş saplantılı bir karaktere dönüşmemek gibi.
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