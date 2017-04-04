Ülker'in Reklamı Çirkin de Tepkiler Mantıklı mı?

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
04.04.2017 09:13
Ülker'in Reklamı Çirkin de Tepkiler Mantıklı mı?
“Öteden beri profesyonelleşmeye isnat edilen bu ölçüsüz öykünme, marka değerini yükseltmek üzere zorlanan yaratıcılık saplantılarının Ülker gibi firmaların dahi başına ne gibi işler açabileceğine dair ibretlik bir tablodur şahit olduğumuz.”

Kenan Alpay’ın yorumu:

Reklam Çirkin! Tepkiler Mantıklı mı?

Çok boyutlu bir mücadelenin içinde olduğumuz ve bu mücadelede hemen her türlü araç ve aktörün seferber edildiği de bir vaka. Şunlardan asla bir zarar gelmez, bunlardan tamamen emin olabiliriz, yok canım böyle bir aracı kullanmalarına hiç imkân yok gibi cümleler kuracak dönemde değiliz. Bu hususta kolayca anlaşabiliriz. Çünkü yaşanan acı tecrübeler en son ana kadar kahir ekseriyetle ‘içeriden ve dost görünümlü’ tuzak ve darbelerle örüldü.

Siyaset ve toplum olarak bir başka temel hususta daha anlaşmaya ihtiyacımız var oysa. Mücadeleyi asgari düzeyde mantık ölçüleri içinde tutmak, akıl ve ruh sağlığını tehdit edecek vesveselerin önünü kapamak gibi mesela. Komplolara karşı bilinçli olmak ama seri üretime geçmiş komplo teorilerinin sıradan kurbanları olmamak mesela. Subliminal mesajlar üzerinden geçilen şantaj, tehdit veya operasyonlara karşı her daim uyanık olmak ancak vara yoğa subliminal mesaj uydurmaya endekslenmiş saplantılı bir karaktere dönüşmemek gibi.

Yazının Devamı >>>

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Onlar ‘Emperial Düzen’lerini Uykuda Kurmadılar02 Nisan 2017 Pazar 12:54
  • Bu Adam Bu Saçma Sapan Lakırdıları Hangi Cesaretle Sarf Ediyor?02 Nisan 2017 Pazar 11:38
  • Amerika’nın Ortadoğu Politikasında ‘Kürt Kartı’ Nereye Oturuyor?01 Nisan 2017 Cumartesi 12:53
  • “Ortadoğu” Neresidir, Neden Önemlidir?01 Nisan 2017 Cumartesi 12:30
  • ‘Mâşerî Vicdan'ı Rahatsız Eden Yanlışlıklar Hemen Giderilemez mi?01 Nisan 2017 Cumartesi 08:05
  • PYD/PKK, Suriye’deki Mevcudiyetini Yarınlara Taşıyabilecek mi?31 Mart 2017 Cuma 14:52
  • Hakan Albayrak’tan ‘Atatürk Yaşasaydı…’ Güzellemelerine Eleştiri31 Mart 2017 Cuma 08:22
  • Fırat Kalkanı Maksadına Ulaştı mı?31 Mart 2017 Cuma 06:27
  • ABD’nin Halkbank Yöneticisini Tutuklaması Bir Korsanlık Eylemidir!30 Mart 2017 Perşembe 20:38
  • Kerkük’teki Kürtçe ve Kürdistan Bayrağı Gerilimi Neyin İşareti?30 Mart 2017 Perşembe 10:55
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim