Ülker'den '1 Nisan Reklamı' İle İlgili Yeni Açıklama

Ülker'in '1 Nisan' konulu reklamı sonrasında sosyal medyada başlayan aleyhte kampanyaya karşı firmadan daha detaylı bir açıklama geldi. Açıklamada özür dilenirken reklamla ilgili bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Ülker'in '1 Nisan' konulu reklamı sonrasında sosyal medyada başlayan aleyhte kampanyaya karşı Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlamış ve " milletimizle beraberiz" mesajı vermişti. Daha sonra Ülker kurumsaldan da bir kısa yazı kamuoyu ile paylaşılmış ve reklamın yanlış yorumlandığı ifade edilmişti.

Reklam ve devamındaki sosyal medya paylaşımları, belirli grupların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı 'daki evinin önünde toplanmasına sebep oldu. Bir gün önce FETÖ suçlamasıyla yargılanan bazı kişilerin salıverilmesi, Fetullah Gülen'in bahar ayları ile ilgili tuhaf demeçleri ve reklamdaki bazı karelerin sanki birbirleriyle ilintiliymiş gibi yan yana zikredilmesiyle oluşturulan hava, firma aleyhindeki olumsuz söylemleri ve paylaşımları da fazlalaştırdı.

Bu yaşanan gelişmeler üzerine bugün Ülker'den daha detaylı bir açıklama geldi.

Açıklamada bu olayda sorumluluğu olabilecek kişilerle ilgili işlem yapılacağı belirtiliyor ve bu olay çerçevesinde incinen kamuoyundan özür dileniyor.

Ülker firmasının facebook hesabı üzerinden kamuoyuna yaptığı detaylı açıklama şu şekilde:

ÜLKER'DEN REKLAM İLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Ülker yetkililerinden alınan son bilgiye göre bahse konu olan '1 Nisan reklamı' hakkında soruşturma başlatılmış ve üç kişilik bir muhakkik heyeti atanmış.

Ayrıca;

1. Filmi yapan ajans ile tüm çalışmaların behemahal durdurulmasına,

2. İlgili departman çalışanlarının tamamının açığa alınmasına ve soruşturma sonuna kadar idari izinli sayılmalarına,

3. Soruşturma sonucuna göre ilgililer hakkında idari karar verilmesine ve gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına,

4. Soruşturmanın en kısa sürede tamamlanmasına, karar verildiği bildirildi.