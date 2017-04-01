Ülker Yayınlanan Reklamlar Tepki Görünce “Kumpas”a Sarıldı

Murat Ülker, ilginç mesajlar içeren ve yayından kaldırılan reklam filmi üzerinden 'kumpas' kurulduğunu söyledi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, sosyal medyada yoğun tepki çeken Ülker'in yeni reklam filmi için açıklama yaptı. Murat Ülker, ilginç mesajlar içeren ve yayından kaldırılan reklam filmi üzerinden 'kumpas' kurulduğunu söyledi.

Ülker'in yeni çektiği reklamlar büyük tepki çekti. Reklam filmleri üzerinden verilen mesajlar özellikle sosyal medyada "FETÖ tehdidi" olarak algılandı ve büyük tepki topladı. Reklama yağan tepkilerle Ülke sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu.

ABİLER, ABLALAR, HESAPLAŞMA VAKTİ...

Videolarda "Abiler" ve "ablalar" "Abilerimiz kahramanlarımız" "bu kadar mutlu büyüdüysek ablalarımız sayesinde" gibi toplumda terör örgütü FETÖ ile ilgili bilindik tabirler içerdiği için "FETÖ tehdidi" olara algılandı.

MURAT ÜLKER'DEN “KUMPAS” CEVABI

Tepkilerden sonra reklamlarla ilgili paylaşımları ve videoları kaldıran ÜLKER'den konuyla ilgili açıklama Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den geldi. Murat Ülker "Yurtdışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız" dedi.