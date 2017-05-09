Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 'Wikipedia' Açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikimedia adlı vakfın, Wikipedia'nın erişim engeline ilişkin hukuk kuralları çerçevesinde tüm haklarını kullanabileceğini söyledi.

Bakan Arslan, Wikipedia'nın, Türkiye’deki erişim engeli kararını Anayasa Mahkemesine taşımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hukukun vereceği kararlara herkesin uymasını bekledikleri gibi kendilerinin de uyacağını vurgulayan Arslan, "Wikimedia adlı vakıf, Wikipedia'nın erişim engeline ilişkin hukuk kuralları çerçevesinde tüm haklarını kullanabilecek" dedi.

Wikipedia'ya, Türkiye'yi IŞİD gibi çeşitli gruplarla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumları nedeniyle 29 Nisan'da erişim engellenmişti.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ise Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu Wikimedia adlı vakfın, Wikipedia'ya erişim engellenmesi kararına yaptığı itirazı 5 Mayıs'ta reddetmişti.