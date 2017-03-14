Ukrayna'ya Kimlikle Seyahat Dönemi
Başbakan Binali Yıldırım ile Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Çankaya Köşkü'nde düzenledikleri ortak basın toplantısı öncesi, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Samsar ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Başbakan Yıldırım ve Ukrayna Başbakanı Groysman huzurunda, iki ülke vatandaşlarının kimlik kartıyla seyahatine imkan veren anlaşmaya imza attı.
Törende, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha tarafından imza altına alındı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Lilia Hrynevych, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında Mutabakat Zaptı'na imza attı.
AA
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!
- Kamuoyu Bekliyor, İBB Susuyor!
- Kaya ve Himalaya Tuzu Daha mı Sağlıklı?
- Batı'nın Utanç Günlükleri
- “O Gece Hollanda Özel Timi’ne Ateş Etme İzni Verilmişti”
- “Filistinli Basil el-A’rac’ın Şehadeti”
- Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!
- Sağlık Bakanlığı Güvensiz Ürünleri Açıkladı
- Kronik Nefret ve Korku Avrupa’yı Hızla Çürütürken
- Almanya’nın ‘Eski Türkiye’ Özlemi
- BM İnsan Hakları Raportörü Lee: Ölüm Tehditleri Alıyorum
- Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya Destek
- Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!
- Kamuoyu Bekliyor, İBB Susuyor!
- ÖSYM Yine Eline Yüzüne Bulaştırdı!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İran'da Muhalif Lider Kerrubi'nin Oğluna "Hapis Cezası"
- “O Gece Hollanda Özel Timi’ne Ateş Etme İzni Verilmişti”
- Batı'nın Utanç Günlükleri
- Almanya’nın ‘Eski Türkiye’ Özlemi
- Iraklı Kadın Parlamenterler: Çok Eşlilik Yasası Getirilsin
- Hollanda-Türkiye Ekonomik İlişkileri Mevcut Gerilimden Nasıl Etkilenir?
- İsviçre Gazetesi Manşetten “Hayır” Çağrısı Yaptı!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim