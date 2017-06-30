Ukrayna’nın Donetsk Kentinde Patlama!

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinin merkezinde yer alan Şevçenko Bulvarı’nda kurulan bomba düzeneği infilak etti.

AA’da yer alan habere göre, bulvardaki Ticaret Üniversitesi’nin binasında hasara yol açan patlamada can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Hafta içinde başkent Kiev’in merkezinde bir otomobilde yaşanan patlama sonucu Ukrayna Savunma Bakanlığı’na bağlı bir istihbarat mensubu hayatını kaybetmiş, olay “terör saldırısı” olarak nitelendirilmişti.

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamada, Kiev’deki patlamanın ertesi günü Donetsk’e bağlı Konstantinovka kentinde aracına bomba yerleştirilen bir Ukraynalı istihbarat görevlisinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.